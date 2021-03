JVLive

Nintendo Europe vient de révéler la date de Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster en occident. Déjà annoncé pour un vague «printemps 2021» sans plus de précisions jusqu'ici, le jeu avait obtenu sa classification par l'ESRB et le PEGI il y a tout juste quelques jours, laissant présager une annonce imminente d'une date de sortie pour un titre qui paraitra sur PS4 et Switch.Le communiqué précise que les précommandes pour la Switch seront ouvertes via l'eShop à partir du 19 mars 2021 et se termineront le 24 mai prochain. Et même si cela n'est pas encore confirmé officiellement par Atlus, l'ouverture des précommandes coïncide avec l'ouverture du Shin Megami Tensei Online Live 2021 Reason of Music qui aura lieu le 20 mars.