Metacritic 81% -Pour l'instant-

JVC 17/20

Gamekult 8/10

(le jeu est en anglais)( 14 Positives / 4 Mitigées / 0 Négative)On aurait apprécié un plus grand nombre de répliques à certaines occasions, mais on ne peut pas nier que Gnosia réussit son pari. Intelligemment conçu, plein de personnages charismatiques et recelant un univers plus riche qu’il n’y parait, ce Visual Novel original parvient à raconter son histoire d’une bien belle manière. Alternant phases de bluff et narration pure, il dispose d’un rythme prenant et d’une identité marquée. Bref, si vous êtes à l’aise avec l’anglais et n’avez pas peur de quelques longueurs par-ci, par-là, Gnosia est une expérience hautement recommandable.Gamespot 8/10God is a Geek 8/10Destructoid 7/10