... enfin je suis pas un fan de la saga et évidement ça aurait mérité bien mieux que ça, mais perso j'ai pas passé un mauvais moment devent ce Monster Hunter isekai.L'histoire est simple, mais fonctionne et les monstres sont bien rendus (je dis bien les monstres car le chat là, tout droit sortie d'une salle de muscu...).Malheureusement on sent qu'arrivé au dernier tier il fallait finir le film, et si jusque là le rythme etait bien tenu tout s’accélère vers la fin pour arriver a une conclusion baclée et surtout ouverte a une suite qu'on aura peut-être jamais.