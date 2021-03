Voilà, le verdict est tombé après 3 jours de votes. Voici les résultats sans plus attendre :10)9)- La bizarrerie de Kojima vous a visiblement séduit puisqu'il intègre la huitième place avec 11 pts !7)- Bravo à Guerilla Games pour son tout premier open World qui réussit à intégrer le classement avec 12 pts !6)- Sa sortie à l'époque sur Wii avait fait beaucoup de bruit, et Shulk est devenu culte, apparaissant même dans Smash Bros ! 13 pts pour lui !5)- Encore une égalité et c'est souvent le cas dans ce genre de top, deux mastodonte à la cinquième place avec 14 pts !4)- Un monument du RPG à la quatrième place. Le Dovakhin récolte 16 pts !3)- La troisième place revient à XCX et ses 400 km2 de map explorable. Ses mechas et des créatures gigantesque pour des heures et des heures de jeu. Assez impressionnant qu'il soit au dessus de Skyrim mais soit ! 18 pts pour lui !2)- Ses quêtes et son univers incroyable en a séduit plus d'un. Le sorceleur de Riv obtient la médaille d'argent avec 27 pts !1)- Encore lui... Il rafle décidément tout celui là ! BOTW à la médaille d'or, son univers, sa map gigantesque, ce sentiment d'être seul au monde, ses ennemis redoutable et son gameplay très riche font partie de ses très nombreuses qualité ! Bravo Link, on attends la suite maintenant ! 31 pts.Merci à tout les participants et à bientôt pour un nouveau sondage !