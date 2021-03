Juste un petit message car il est toujours sympa de prévenir le plus grand nombre.Certains mails commencent à tomber concernant une invitation à une phase d'accès anticipé autour de, que certains peuvent prendre pour une nouvelle démo.Autant prévenir : c'est de l'arnaque et une tentative de hameçonnage, même si l'adresse de l'envoyeur a sérieusement de quoi prêter à confusion ().Ne vous faîtes pas avoirEt il n'y a d'ailleurs aucune opération de prévu de la sorte.Extrait du communiqué de Capcom :

posted the 03/10/2021 at 01:33 PM by shanks