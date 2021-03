Gameblog

À la faveur d'une foire aux questions sur le site japonais du jeu, on apprend que les versions européenne et américaine de Resident Evil Village auront un "avantage" par rapport à celle qui paraîtra sur l'archipel.Le Computer Entertainment Rating Organization, organisme de classification des jeux au Japon, oblige le prochain survival horror de Capcom à trancher. Les deux versions de Resident Evil Village, CERO D et CERO Z, déconseillées respectivement aux moins de 17 et 18 ans, la première étant "moins violente", seront moins sanglantes qu'en Occident et ne montreront pas de décapitations. Il est ajouté que certaines scènes, sans précision, seront également modifiées.