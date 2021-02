Après le gag de Nintendo avec son N-Direct catastrophique, Sony répond juste après, même a quelques jours, avec un nouveau State of Play (de la honte? ).C'était comment pour vous ce soir?Personnellement, rien ne me donne envie d'une PS5 pour l'instant surtout avec la gueule des jeux qui tourne easy sur une PS4 fat, je reste donc sur PS4 avec un grand plaisir.

posted the 02/25/2021 at 10:33 PM by marchand2sable