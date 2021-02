Lors du dernier Nintendo Direct a été annoncé "Mario Golf : Super Rush", pour moi c'est une bonne nouvelle car j'aime les Mario Golf, je ne suis pas surpris de son arrivée sur Switch (comme le montre cet article que j'ai fait il y a 2 ans, d'ailleurs ce que je disais est en phase avec ce qui est annoncé), c'est un jeu parfait pour se détendre et parfait pour des petites sessions (je dis ça je peux passer parfois 2 ou 3 heures d'affilé...), il se prête parfaitement au côté "portable" de la console, par contre j'aimerais que le côté multi soit plus étoffé.Comme d'autres j'attends aussi Mario Striker, autant je trouve le mode "solo" un peu léger (j'aimerais que sur ce point la licence s'améliore, avec pourquoi pas une mode "histoire" vu que c'est "tendance" avec le tennis et le golf sur Switch), mais en multi ça devient le pied (normal pour un jeu de foot) total. Par contre je sens que l'on pourrait se retaper (après si nous pouvons avoir le choix, ce n'est pas plus mal) les arrêts au Joy-Con. Je pense que le jeu arrivera sur Switch (allez, je me lance, d'ici un ou deux sans maximum).J'aime bien les Mario Tennis car pour le coup, c'est aussi bon en solo qu'en multi (enfin dans l'idéal, c'est pas encore parfait, mais c'est pas mal), la prise en main est bien plus technique que l'on pense au premier abord (comme les Mario Golf d'ailleurs). Les parties peuvent vite s'enchainer.Je n'ai jamais joué à Mario Baseball, donc je ne pourrais dire ce que j'en pense, de plus je connais pas bien les règles de baseball, après c'est a essayé (il pourrait confier le développement à Konami d'ailleurs).Pour Mario Basketball, je n'ai pas trouvé ça terrible (pour être gentil) pour un Mario consacré à un sport particulier, donc il faut vraiment qu'il fasse des efforts pour que ça relève le niveau, en même temps le jeu avait été confié à Square Enix (c'est pas le développeur que tu penses en premier pour un jeu de sport...).Vous allez me dire "Mario + sport" forcément il aime et bien non, je n'aime pas les "Mario aux jeux olympiques" car il y a de tout dans les sports certaines disciplines sont réussies et d'autres ratés, je trouve en plus le gameplay moins "profond" (et le jeu dans son ensemble d'un "mou") et d'ailleurs c'est pour les mêmes raisons que j'aime pas du tout les Mario Multi sport (comme Mario Sports Superstars), en gros dès qu'il y a plein de sport mélangé, je me dis "trop de sport, tue le sport), après peut-être qu'un jour ils vont réussir à développer quelque chose de bien, mais pour l'instant, non merci... Plus jeune pourtant j'aimais les "Track and field" c'était la référence pour moi des "jeux multi olympique".Bon, Mario Kart, là c'est le top au niveau du fun, c'est le jeu incontournable que j'achète sur une nouvelle console Nintendo.PS :le Online payant.