HelloJe viens de me prendre une series S (200€ sur leboncoinJ'ai branché en plus un ssd 250Go en USBJ'ai compris que:- les Exclus Series (genre The Medium) ne peuvent être installés que sur le SSD interne OK- les jeux One peuvent être installés sur le disque externeMa question, quid des jeux One patchés Next Gen (Forza 4 et Doom Eternal pour les citer), ils tournerons sur le disque externe mais seront il "optimisé" en terme de performance par exemple le 60Fps de Forza?merci!!