On parle ici de système de serveur, donc je ne sais pas de quoi il s'agit exactement, toujours est-il que selon des dataminers (qui devraient être vérifié prochainement) Nintendo changerait le système de serveur multijoueur qu'ils utilisent depuis la 3DS et la Wii U.



Intitulé NEX, ce système vieux de 18 ans était utilisé par pratiquement tous les jeux 3DS, Wii U et Switch bénéficiant d'un fonctionnalité online.



Des dataminers affirment que Nintendo passerait à un système nommé NPLN et que Monster Hunter Rise serait le premier titre à exploiter ce nouveau système de serveur dont la demo sortie récemment aurait permit à Nintendo de jauger les performances. Ce changement servirait avant tout pour permettre à Nintendo d'ajouter de nouvelles fonctions et possiblement d'améliorer le online à l'avenir.

Nintendo Everything - https://nintendoeverything.com/nintendo-replacing-the-multiplayer-server-system-that-it-has-been-using-for-almost-two-decades/