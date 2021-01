Oui, la série S de Xbox nécessite une optimisation supplémentaire. Alors que nous avons pu simplement compiler The Riftbreaker pour la Xbox Series X et que cela "fonctionne simplement", la XSS nécessite une optimisation supplémentaire. Cependant, il ne semble pas qu'il faudra beaucoup de travail pour qu'il fonctionne correctement à 1080p sur le XSS. Le meilleur point de l'architecture actuelle est que la puissance du processeur des deux modèles de Xbox est pratiquement la même. La mise à l'échelle des effets graphiques est beaucoup plus facile que la mise à l'échelle du gameplay. La quantité de mémoire disponible est un facteur déterminant dans de nombreux cas lorsque nous parlons de la taille d'un monde de jeu ou du nombre de choses qui peuvent s'y produire à un moment donné. La taille de la mémoire disponible dans le XSS est en fait le point déterminant pour toute la génération de consoles, car les caractéristiques de jeu doivent être adaptées aux spécifications les plus basses. Du point de vue d'un développeur, il serait beaucoup plus facile d'avoir un seul SKU XSX, mais étant donné les circonstances, je pense que Microsoft a fait de bons choix pour créer une console beaucoup moins chère, qui peut encore faire fonctionner les jeux de la prochaine génération.