Puisqu'il s'agit d'une version améliorée de Super Mario 3D World, de toutes nouvelles améliorations ont été apportées au gameplay de manière à pimenter cette aventure.



Tous les personnages ont vu leur vitesse de course boostée et ils peuvent désormais grimper encore plus haut après avoir récupéré une Super Clochette, ce qui rend le jeu de plates-formes un peu plus dynamique. Il est désormais également possible d'utiliser les fonctionnalités gyroscopiques dans les sections du jeu qui demandaient d'utiliser le gameplay tactile par le passé.

Gameblog

Comme le veut la logique, le site officiel de Nintendo contient une page entièrement consacrée à Super Mario 3D World + Bowser's Fury. Et ce, dans tous les territoires. Mais en regardant la version britannique de cette page, il est possible de voir une rubrique, absente de la page française, consacrée aux améliorations apportées au gameplay du jeu par rapport à la version Wii U originale :