Yo mina,Ok titre à clic de petite vertu mais franchement je suis tomber sur cette vidéo qui ma laisser sur mon fessier.C'est vraiment grave le belive/bullshit que ce jeu à connu pendant ses 7 ans de production.Avec un gros embargo à sa sortie pour les testeurs de tous les médias.Alors il faut pas le prendre personnellement en disant qu'on a fait 5 fois la fin sans aucuns crash ni bug.l'expérience de la plupart des joueurs on vécu la grosse deception sur le côté monde ouvert, mais on surement trouvé leur compte dans la conduite des véhiculeJe veux dire le scénario ou l'écriture des personnes/dialogues.Mais ici la vidéo montre surtout les gros manquements et illusions qu'on a vendu pour arriver à ces 8 millions de précommande.Perso je ne précommande jamais un jeu, mais je comprend qu'on le fasse.Et même si un jeu arrive à ses 8 millions et qu'il est bon, j'en serais très heureux... Vu que tout le monde y gagne.Mais là c'est assez ouf!Je vous laisse contempler l'étendue du bullshit, la vidéo est en anglais mais bon beaucoup de partie son très compréhensible ou juste illustrative.Curieux de lire ce que vous en pensez!J'ai relancer le jeu depuis ce matin avec le patch 1.1.ça commence à être correct, mais on est encore loin des choses vendues par CD Projekt Red