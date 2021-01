Coucou j'ai un problème récurrent avec le Cloud Gaming..

J'ai test Stadia sur PC (ethernet), PS Now et le Cloud Switch en Wifi.

J'ai une connection SFR Fibre 850Méga descendant et 480Méga ascendant et un Ping de 4ms (test Ookla) et pourtant ça marche pas bien ... un peu mieux sur PC mais vraiment dégueu sur console (saccades, problèmes réseaux/débits, résolution...).

Logiquement avec mon débit ça devrait passer bien non? J'ai un modem SFR NB6 blanc. Peut etre un soucis de paramétrage?

Avez vous des conseils d'expert..??

Merci