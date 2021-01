Bon je suis du genre à découvrir les jeux un peu tard ^^ et donc j’ai eu l’occasion de terminer Layers of Fear 2 sur PC… Bon j’ai pleins de questions sur l’histoire du jeu ! J’ai pas tout compris ! Je sais juste qu’on incarne un acteur qui doit revivre les tourments de son passé … Entre temps il y a l’histoire de James et Lily, deux enfants qui jouent les pirates sur un bateau … On doit faire des choix … Et les choix que l’on fait nous montre qui on incarne à la fin et c’est tout ce que j’ai capté de l’histoire ! Si quelqu’un peut éclairer ma lanterne ^^