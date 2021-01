Bonjour, aujourd’hui je vous présente un petit tuto sur Coin master (qui s’adresse aux débutants ou bien même aux personnes qui n’ont jamais joué au jeu). Je joue personnellement à ce jeu depuis environ 1 an et que du bonheur. Si d’autres membres y jouent aussi je serai heureux de débattre avec vous. N’hésitez pas à commenterSi vous avez joué à Coin Master pendant un certain temps, vous savez que tout est question de spins. La seule façon pour vous d'atteindre le top niveau est de faire beaucoup de tours. Grâce à cela, vous pourrez attaquer plus souvent, gagner de l'argent et améliorer votre village.Le jeu est si simple et pourtant si addictif. Si vous êtes comme moi et que vous ne voulez pas mettre 50 ou 100€ par mois dans le jeu, vous avez de la chance, car il existe de nombreuses façons d'obtenir des tours gratuitement et si vous vous demandez comment, alors continuez de lire mon articleVoici comment vous pouvez obtenir des tours gratuits :Visitez leur page FacebookN'oubliez pas de visiter leur page fb ils y publient souvent des sortes d’astuces / missions pour avoir des spins gratuit J'ai pu obtenir 40 tours en cliquant simplement sur le lien qu'ils m'ont fourni.Inviter des amisLa meilleure façon de jouer au jeu est de se connecter à l'aide de son compte Facebook. Vous pouvez ainsi inviter vos amis à jouer et s'ils vous ont rejoint en utilisant votre invitation, vous obtenez alors 30 tours. Je ne fais personnellement pas ca car je n’ai pas forcément envie d'embêter mes potes mais ça peut être envisageable aiment les jeux mobiles. Je vous conseille de tout de même leur présenter le jeu et de leur parler en réel avant de leur envoyer ca sur facebook.Améliorer son villageComplétez les améliorations de votre village actuel pour obtenir des tours gratuits. Pour terminer votre village, vous devez mettre à niveau vos bâtiments au maximum.Collecter des cartesVous pouvez également obtenir des tours en collectant des cartes. Les cartes sont obtenues lorsque vous faites un raid sur vos amis. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez aussi demander à vos amis de vous en donner s'ils en ont en trop.Demander des tours à vos amisDes amis peuvent également vous donner des tours gratuits tous les jours. Vous pouvez obtenir jusqu'à 100 tours par jour simplement en leur demandant.Regarder des pubsComme pour les autres jeux, vous pouvez également regarder certaines publicités pour obtenir des récompenses telles que des tours. Ne vous inquiétez pas, le jeu vous avertira s'il y a une vidéo à regarder.Obtenez des spins grace à vos spinsSi la chance est de votre côté, vous pouvez également obtenir 10 tours gratuits en faisant simplement vos spins gratuits.ÉvénementsVous pouvez également obtenir des tours gratuits en participant à des événements très fréquents dans Coin Master. J’ai pu participer à un évent où des ballons aléatoires apparaissent à l'écran et où il suffit de les éclater pour obtenir des tours gratuits. Les événements sont uniques les uns par rapport aux autres, c’est ca qui est cool.