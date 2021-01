Divers

Tout est dans le titre! C'est quoi votre JRPG préféré de la gen PS4/Xbox One/Wii U/Switch ? Vous n'avez le droit d'en citer que 2 au maximum et vous n'avez pas le droit de citer des Remakes!

Personnellement je ne suis pas un tenor du genre mais de ce que j'ai fait je met dans mon panier Dragon Quest XI !J'ai envie de citer en second Nier Automata mais peut-on considérer Nier Automata comme un JRPG ?! Certes c'est un RPG qui vient du Japon donc RPG japonais donc JRPG ?! Mais bon aujourd'hui je pense que quand on parle de JRPG on parle d'un genre qui pousse vraiment le côté jeu de rôle japonais encore plus loin à travers son système de combat, sa gestion etc n'est-ce pas ?!Bref revenons à nos moutons et citer vos deux jeux favoris