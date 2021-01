Malgré toute ses qualités, la manette Dual Sens Playstation 5 aurait quelques soucis de gâchettes adaptatives.Des fois cassé, des fois elle ne répondes plus, Ou un ressort à l'intérieur se déplace.. Bref des centaines de plaintes après seulement 2 mois sur le blog Sony.La bonne nouvelle, c'est que Sony reconnait les problèmes, et la manette sera remplacée grâce à la garantie.Rien de grave, mais il est bon de le signaler.Vous aussi vous rencontrez des soucis avec votre manette PS5 ?

posted the 01/06/2021 at 01:40 PM by giusnake