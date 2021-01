Nintendor

Je découvre l'univers XENOBLADE et c'est du tout bon pour le moment! Hâte de gouter au 1 et à X

Tout comme Xeno 2 (original) je vais commencer en parlant de la fin du jeu!. Déjà que la fin de Xeno 2 j'avais déjà bien adoré à cause du brin de tristesse dedans et la beauté de la scène, alors Torna n'en parlons pas. Déjà le combat final est bien plus stylé que celui dans Xeno 2 original mais en plus. Ayant déjà fait Xeno 2 on sait ce qui se passera à la fin de Torna dans les grandes lignes mais malgré tout on prend un plaisir monstrueux à regarder tout ça. La fin est tellement belle mais tellement triste à la fois... ça m'a fait un truc cette fin alors que je ne suis même pas quelqu'un d'émotifCôté ost il y a quelques réarrangements d'ost du jeu original ce qui n'est pas mal. D'ailleurs Torna regorge aussi de ses propres OST qui sont également plaisant à écouter.D'ailleurs même le battle theme très '' CHA CHA CHA '' j'adore... Mais l'ost qui m'a vraiment plu dans cette extension est celui ci-dessous :Le GROS défaut que j'aurais à faire au jeu est sa beaucoup trop grande facilité.... Dans torna j'ai roulé sur le jeu. J'aurais voulu un peu plus de difficulté comme dans le jeu original afin d'ajouter un peu plus de peps. Oubien le soucis vient de moi parce que je maitrisais vraiment bien le système de combat grâce à mon expérience sur le jeu original ? C'est possible.D'ailleurs en parlant du système de combat il est tout aussi plaisant que dans le jeu original et les ajouts lui donne encore ce '' truc '' qui fait plaisir (manipuler soi-même ses lames est agréable)Les quêtes secondaires sont certes moins travaillés que dans le jeu original (extension oblige ils vont pas nous en faire un jeu aussi complet qu'un jeu à part entière on est bien d'accord) mais moi j'ai bien aimé la façon dont c'était vite expédié. Ce serait un défaut si c'était un jeu à part entière mais pour une extension c'est bien! Après avoir passé énormément d'heures sur Xeno 2, même si Torna me plaisait beaucoup j'avais pas vraiment envie de passer autant d'heures sur cette extension.Du coup j'ai bien aimé la façon dont le scénario était direct sans pour autant aller à la va vite et aussi la façon dont les quêtes annexes sont vite expédiés.Alors pour finir je ne saurais dire si Torna est mieux que le jeu original! Pour moi les deux se complètent parfaitement mais force est de reconnaitre quand même que Torna corrige certains défauts du jeu original.Voilà qui conclut donc mon aventure avec Xenoblade Chronicles 2. Encore une fois merci à MONOLITH SOFT! Une très belle aventure pour ma part! J'ai pas mal de jeux à rattraper donc je me mettrai à Xenoblade Chronicles 1 très bientôt mais un peu plus tard!