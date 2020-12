Nintendor

Avant de commencer, sachez que je n'ai pas fait énormément de JRPG dans ma vie de joueur car ce n'est pas vraiment mon genre de prédilection mais petit à petit je m'y met et je remarque qu'avec le temps il y a pas mal de style de jeux différents que j'aime.

Bref Merci Monolith pour cette aventure !

Eh bien je vais vous donner mon ressentie par rapport à Xenoblade 2 sur Nintendo Switch que je viens de terminer (terminé hier nuit).. Alors déjà j'ai très mal commencé le jeu vous l'aurez remarquer sur le site je me suis souvent plaint du jeu (bon vous ne l'aurez surement pas remarquer vu que je suis quasi invisible sur le site) ! Mais bon par la suite ayant du temps libre je m'y suis remis pour voir si la sauce prend toujours ou pas. A partir du chapitre 3 ou 4 je ne m'en rappelle plus mais j'ai clairement fondu dans l'univers.Côté Ost le jeu n'est pas en reste. Je me suis surpris à fredonner quelques ost du jeu. Certains sont tellement agréable à écouter et placé au bon endroit au bon moment que tu ne peux qu'aimer. Non mais écouter moi celui là: (c'est mon préféré du jeu) ! Il y a d'autres que j'aime aussi... En tout cas côté Ost j'ai pas grand chose à dire... Cet ost je l'écoute en boucle.Alors déjà le jeu n'est pas moche graphiquement sans être fou on est bien d'accord sauf en portable où ce n'est pas beau du tout. Du coup j'ai entièrement joué en salon à quelques exceptions près. Après bon j'ai joué le jeu après sa sortie donc pas mal de choses ont été corrigé même si pas tout. J'ai vu des comparos sur le net et Ah ouais...D'ailleurs ça me fait mal que la technique ne soit pas parfaite caravec un relief vraiment bien pensé le tout regorgeant de lieux cachés au point qu'on si perd facilement et oui ça peut devenir énervant jusqu'à ce que tu retrouves ton chemin et t'es tout content. J'aime beaucoup Tantal et Uraya.Les autres mondes ne sont pas clairement pas en reste non plus (coucou Leftharia) même si les derniers ne sont pas aussi marquant que les premiers mais bon c'est voulu par la trame scénaristique.Personnellement la Direction artistique du jeu (style animé) ne me gêne pas du tout et d'ailleurs j'aime bien. Même le chara design n'est pas pour me déplaire mais je ne sais pas ce qui est passé dans la tête des réalisateurs, ils se sont donnés à cœur joie côté fan service sur les nanas. En vrac un screen d'une lame...Le problème du jeu outre les soucis techniques ce sont des choix assez bizarres des développeurs que je ne comprend pas. A croire qu'ils avaient juste envie de casser les couilles. Le système de Gacha on en parle ? Au début c'est amusant mais quand tu as déjà un nombre conséquent d'heures de jeu, que t'as finis les quêtes et complété les sociogrammes t'as vraiment plus envie d'enchainer les éveils pour espérer avoir une lame rare. Le système de missions mercenaires on va pas se mentir ce n'est pas l'idée du siècle. Au début je me disais que j'allais supporter mais qui a essayé de compléter le sociogramme de la lame Ursula ici avec ses 5000 FANS BORDEL NOM DE DIEU!!! Il fallait enchainer les missions mercenaires en boucle et en boucle. ça dégoute rapidement. Heureusement que la Switch est aussi portable, du coup je pouvais lancer certaines missions mercenaires en portable et la laisser là. D'ailleurs j'ai même fait certaines quêtes en portable durant les moments où je manquais de temps dû à la vie active.Ils auraient pu au moins nous mettre au courant sur l'aspect limité du truc. Je me suis trouvé bien con après des transferts bidons de lames que j'avais fait.Le menu est mal branlé je trouve. J'imagine ceux qui ont joué sans le bouton L3 qui te permet de voir la carte et où tu te trouvesRien que la trame principale est plutôt longue. Sans compter les quêtes annexes qui sont nombreuses certaines étant fort intéressant. Je ne parle même pas des sociogrammes à compléter et des ennemies uniques...Je ne suis pas habitué des systèmes de combats assez spéciaux des JRPG mais en tout cas j'ai aimé. Au début j'ai pas tout saisi et ça m'a frustré car je me faisais battre de partout, donc je suis allé chercher une vidéo explicative sur le net et là j'ai tout capté. A partir de là les combats sont devenus jouissifs.ça peut te faire lâcher ta manette mais une fois que tu maitrises le truc t'es vraiment content. Alors là Oui ça fait plaisir quand tu esquivais certaines bêtes et qu'après tu leur roules dessus car t'es assez fort. Mais pour le coup je suis déçu du boss finale qui n'était vraiment pas compliqué. Je lui ais roulé déçu. Mais bon peut-être était-ce ma faute ? J'avais déjà gagné pas mal d'XP en faisant le max de quêtes et de missions missionnaires du coup j'avais un très bon niveau.Le scénario est sympathique même si il prend du temps à démarrer car tout va tout doucement. J'étais pressé et je voulais du Waouuh dès le début raison pour laquelle j'ai vite lâché le jeu mais il aurait juste fallu que j'attende. Par contre le scénario est en dent de scie. Autant certaines cinématiques te réveille et te mette d'aplomb autant parfois scénaristiquement c'est beaucoup trop calme. Le rythme n'était pas soutenu même si vers les derniers chapitres les choses se sont bien enchainés. Ah d'ailleurs j'ai bien aimé Amalthus.Je pourrais parler encore et encore de ce jeu mais j'ai pas envie de lancer un très long article mais c'est un vraiment un très bon jeu (du moins à mon humble avis) entaché par une sortie trop rapide c'est dommage car on sent que le studio ne manquait clairement pas d'ambition mais a manqué de temps par la suite. C'est frustrant car on est face à un bon jeu qui mérite clairement d'être joué si l'on est fan de JRPG. J'ai failli oublier, j'ai bien aimé le délire de titan sur lesquelles l'humanité vit.