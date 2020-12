Depuis quelques jours, des vidéos mystérieuses de(2007) ont refait surface. Montrant ce qui semblerait être un message de prévention destiné à ceux qui seraient en possession d'une copie illégale du jeu. La manière dont il apparait dépendrait du contexte mais le message en lui-même fait froid dans le dos. Allant jusqu'à ordonner de se débarrasser au plus vite de la cartouche.Sauf que ces vidéos sont des FAKE montés de toutes pièces. Et même si la firme au plombier est connue pour être assez sévère avec tout ce qui touche à la propriété intellectuelle, ils n'ont jamais intégré ce genre de messages au sein même de leurs jeux. En tout cas, pas d'une manière aussi agressive. Le tout a été débunké dans la vidéo qui suit.

posted the 12/23/2020 at 06:28 PM by nindo64