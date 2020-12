Salut a tous. J’ai plusieurs questions sur la Ps5 et aussi un besoin de conseils d’achat.



-Ou trouve t’on les infos des MAJ des jeux Ps5? Sur le jeux Ps4 c’est comme avant, mais sur Ps5 je trouve pas les infos du contenu des maj.

-Il y une liste des jeux Ps4 upgrade Ps5? Car c’est un peu le floue....j’ai découvert un peu par hasard que je pouvez télécharger Fornite et Destiny2 en version Ps5

-Pareil pour les jeux Ps4 avec patch d’optimisation ? On a eu Daygone et GoT.....j’attends GoW et Tlous, Uncharted4....



Aide achat: je veux me prendre un jeux pour mes vacances .

Je veux profiter des graphs de ma PS5.

J’ai fait récemment Astrobot, Miles Morales et Demon’s soul



Perso j’hésite entre AC Vallaha (mon dernier AC était Origins) il existe une version PS5 ou c’est seulement une optimisation du jeux Ps4?

Sinon je n’ai pas fait RED DEAD 2....le seul gros titre de la gen précédente! Existe-t-il une optimisation sur PS5 ?



Merci pour vos réponses et conseils