Bonjour,



Je n'ai pas trop suivi l'actualité concernant les offres de chez SONY et le PSN et notamment l'accès au "Collection PlayStation Plus" avec sa vingtaine de jeux offerts.



J'ai actuellement une PS5 et un code d'abonnement au PS+ (et un vieux compte PSN toujours actif).

Dois-je activer mon code PSN+ sur une PS4, puis relier mon pseudo à ma PS5



ou alors



tout simplement, je mets mon compte sur ma PS5 et j'utilise le code PSN+ et automatiquement j'aurais droit au "Collection PlayStation Plus" ?



Merci pour vos réponses.