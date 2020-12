Bonjour à toutes et tous,



Ici sur Twitter Mike Ross, le fondateur du studio à l’origine du jeu "Yes, Your Grace" se réjouie. Lancé la semaine dernière dans le service, l’opus indépendant développé par No More Robots a été téléchargé environ 100,000 fois en à peine cinq jours. Il a même eu un pic à 3,000 joueurs en simultané. Bien entendu, nous sommes loin des chiffres énormes que peuvent faire un AAA, mais cela reste impressionnant pour un studio indépendant. L’entreprise possède un budget limité, et Yes, Your Grace est un jeu “de niche”.



