On le sait, TLOU 2 a divisé, et ça personne ne pourra dire le contraire. Je pense même qu'il a divisé bien plus que le premier. Certains joueurs le qualifiant même de "mauvais jeu" ou de scénario à chier etc... Le jeu s'en ai pris également plein la gueule à cause du crunch (à raison), mais plus principalement aussi à cause de l'histoire qui n'a pas plus à bon nombre de joueurs. Voici selon moi les raisons pour lesquelles TLOU 2 à clairement divisé les joueurs.10)- Faire mourir Joel était un pari risqué, et ça ND le savait. On aurait tous aimé que le perso principal du premier évolue un minimum avec Ellie, et pas uniquement avec des flash-back qui sont certes très réussi mais bon... 2-3 h après, Joel meurt, et ça en a dégouté plus d'un.9)- Bon, le mot trahison est assez exagéré j'avoue mais ce que je veux dire par là est que la mort de Joel a dégouté plus d'un joueur qui espérer déjà le revoir évoluer avec Ellie mais également l'incarner. La relation qu'ils avaient dans le 1 était tellement intéressante que les joueurs voulait que ça continue dans le jeu. Joel meurt trop rapidement, et de façon extrêmement brutal, certains joueurs avaient l'impression de se prendre un gigantesque doigt d'honneur en mode "ta bien aimé Joel dans le 1" Bah tiens regarde ce qu'on en fait ! Je connais même des gens qui ont arrêté de jouer au jeu car Joel meurt tellement ils étaient deg.- Ellie, comme beaucoup d'autres ma beaucoup moins plu dans cette suite. Dans le 1 je la trouvais ultra attachante, presque innocente et même marrante. Mais dans le 2 c'est la douche froide... Bon certes ce qui lui arrive est moche, mais elle est clairement moins intéressante dans le 2. Se venger à tout prix, buter tout le monde, voilà tout ce qui compte pour Ellie, à tel point qu'on a l'impression d'incarner une espèce de Rambo sur pattes, c'est dommage. Bon, certe elle a grandi, mais son manque de compassion (pas tout le temps heureusement) et le fait qu'elle n'a que le mot vengeance a la bouche font qu'on s'y attache beaucoup moins.7)- Si certains s'en sortent assez bien, Owen par exemple, d'autre sont clairement anecdotique comme Isaac par exemple. Ils sont aussi moins attachant que ne l'était Bill ou Tess dans le premier par exemple. Le méchant des Wolf c'est une vaste blague, et les autres ne sont pas très intéressants non plus, c'est dommage.6)- Que ce soit Ellie avec Dina ou Abby avec Lev, le(s) duo ont clairement moins d'impact que ne l'avait Ellie avec Joel. Les dialogues sont également moins intéressants, moins fouiller, parfois presque assez navrant venant d'un studio comme ND. Difficile de faire mieux que le premier avec Joel et Ellie.5)- Le double voir le triple du premier en terme de durée de vie. Ça pèse dans la balance pour lasser un peu, surtout que parfois le rythme à un peu de mal et le schéma se répète beaucoup. (loot/exploration fuite, combat etc...) certaine phases ou ont fait que marcher également, je pense notamment au phase dans l'aquarium. Le jeu a un certain problème de rythme que n'avait pas le premier.4)- Le jeu laisse beaucoup de flou sur certaine question laisser en suspens. Dont une des principales, pourquoi Ellie est t-elle immunisée ? Bah on sait pas... D'où vient le cordyceps ? Bah on sait pas non plus...3)- Certains joueurs ont critiquer le fait que le jeu laisser passer trop de message à ce niveau là. Personnage gay, une femme avec un corps d'homme, un transsexuel etc... Surtout que ça n'apporte absolument rien à l'histoire, notamment le fait que Lev soit trans, je veux dire on s'en fout quoi dans un jeu post-apo... Certaines couverture de magazines dans le jeu aussi, avec des truc gays, font que ça a saouler certains joueurs qui trouvait que le jeu faisait passer une "propagande LGBT"2)- Et ça peut se comprendre quand on voit ce quelle fait ! Ya des joueurs qui ont été dégouté de nous la faire incarner, et j'en connais même sur le site x) Incarner une "bonhomme" aussi n'a pas plu. D'autre dénonce aussi le fait qu'on essaie trop de nous la faire aimer et détesté Ellie.1)-Qu'on soit clair, c'est purement subjectif, mais je connais beaucoup de monde qui ont détesté l'histoire du jeu. La trouvant sans intérêt, (une banale histoire de vengeance) les choix fait, des trucs inutiles. J'avoue que je fais partis de ceux qui trouve que le pan d'histoire autour de la mère de Lev est carrément inutile. Bref, certains joueurs n'était pas satisfait de l'histoire du jeu, lançant même une pétition pour la refaire ! Le jeu s'est clairement pris une taulé pour son histoire juger moisis pour beaucoup de joueurs.Bref, voilà quelle sont pour moi les 10 raisons sur le fait que Last of Us 2 n'a pas fait l'unanimité. J'ai pus me renseigner et voir différents avis et c'est globalement ce que j'ai vus.Voici quelques autres petit truc que j'ai vu également, mais qui sont plus anecdotique. (sauf les musiques)!- trop de loot- Absence de musique et de thème marquant- Gameplay qui n'évolue pas- Trop violent et dérangeant- Trop de marche- Les infectés au second plan ?Etc etc...Et vous, êtes vous d'accord avec ces point ? Dites le moi dans les commentaires !