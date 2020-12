Malgré la liste de défauts un peu ..... elevé.https://www.jeuxvideo.com/test/1336241/cyberpunk-2077-la-nouvelle-pierre-angulaire-du-rpg-que-l-on-attendait.htmA final ils auraient peut être du attendre 2021, on était plus à un report prés.

Like

Who likes this ?

posted the 12/07/2020 at 05:31 PM by darkxehanort94