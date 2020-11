75% -pour l'instant-

(17 Positives / 6 Mitigées / 1 Négative)Si le gameplay et les graphismes d'Immortals Fenyx Rising n'ont rien de bien innovants, il faut dire que la nouvelle franchise d'Ubisoft apporte tout de même un vent de fraîcheur dans le genre des open-world. Et pour cause : ici tout est simplifié, de la bonne manière, afin de plaire à un très large public, et la narration de l’histoire est bourrée d’humour. Un parfait mélange qui rend l’aventure très prenante et qui pourrait bien vous rendre addict en cette fin d'année 2020.Que ce soit dans son gameplay ou dans sa structure, Immortals Fenyx Rising ne surprendra personne ayant touché à un monde ouvert récent, c’est certain. Ses emprunts au dernier Zelda sont nombreux et flagrants, mais mis au service d’une aventure plaisante. Son open world est dense, bien construit et son échelle le rend particulièrement agréable à arpenter. Nécessitant entre 20 et 25 heures pour en voir le bout en ligne droite, Immortals fait du bien en proposant une expérience exempte de toute pression. On le recommandera donc aisément à qui veut découvrir le jeu en monde ouvert. Dommage que sa narration, parfois catastrophique, nuise à l’immersion.Misant beaucoup sur un tas ultra-conséquent d’énigmes et de défis de plateforme, Immortals Fenyx Rising est un titre qui revisite la mythologie grecque avec une bonne humeur évidente. Son humour omniprésent, tracé par les commentaires délicieux de Zeus et Prométhée, vient néanmoins compenser une mise en scène et une trame de fond fragiles : son game design, toujours prisonnier des schémas classiques d’Ubisoft avec des zones à synchroniser et des coffres à ouvrir, a aussi vite tendance à se répéter… et ce n’est pas l’écriture, en dehors des voix-off du duo précédemment cité, qui tiendra vraiment en haleine. En revanche, nul doute que l’on tient là un jeu à la fraîcheur évidente, jovial et s’épaulant d’épreuves de logique nombreuses et variées qui devraient ravir les amateurs du genre : les combats, eux aussi, fonctionnent plutôt bien avec une fluidité et un dynamisme efficace au détriment d’une profondeur que l’on aurait aimé plus conséquente. Une expérience encore perfectible, donc, mais qui s’avère aussi une belle promesse pour marcher sérieusement sur les platebandes de The Legend of Zelda à l’avenir. C’est encore imparfait, mais suffisant pour passer de chouettes heures dans un univers définitivement bon enfant.AvecImmortals Fenyx Rising, Ubisoft Québec évite de se brûler les ailes comme Icare, et nous une nouvelle licence qui mélange avec pas mal d'ingéniosité les mécaniques d'Assassin's Creed et Breath of the Wild. Ceux qui passeront par-dessus les innombrables emprunts aux dernières aventures de Link profiteront alors d'une aventure colorée, assez riche et surtout très libre, qui parvient à simplifier la gestion de l'inventaire pour jouer sans rougir la carte du grand public. Malgré ses imperfections qui témoignent de la difficulté de proposer un univers organique et cohérent, Immortals Fenyx Rising parvient tout de même à proposer de nombreux puzzles aux défis parfois relevés, mais peine techniquement à tenir la route sur les plus vieilles machines disponibles sur le marché. Après quelques dizaines d'heures passées en compagnie de la nouvelle héroïne commentée par un Lionnel Astier parfois en dilettante, il nous tarde déjà de retrouver cette licence au nom bien étrange à travers une suite, qui pourrait avec un peu plus de sérieux et d'inventivité devenir un incontournable du genre.