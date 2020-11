C’est mon premier article donc n’hésitez pas à me donner des pistes d’amélioration pour mes prochains billet. En espérant que celui-ci vous plaira.Je profite de la sortie de la Playstation 5 pour vous faire un petit top de mes jeux du moment sur la play. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les partager en commentaire.Dans cet article je vous partage mes 2 plus gros passes temps. Jouer à la play et jouer au casino mais ils sont fermés, c’est sad! Du coup je me suis mis au jeux ps4 sur le thème du casino et il faut dire que c’est pas trop mal. C’est un peu comme le casino sauf qu’il y a tout de même un manque d’ambiance que l’on a que quand on est dans le casino espérant toucher le gros lot auprès d’autres joueurs EN VRAI.The Four Kings CasinoFour Kings est pour moi le meilleur jeu de machines à sous sur PS4, si vous me pardonnez le jeu de mots. Sorti par Digital Leisure Inc . en 2015, ce jeu est un MMO social qui plonge le joueur dans une expérience de casino incroyablement réaliste. Au début, vous devrez créer un avatar 3D personnalisé qui vous représentera dans ce casino virtuel. Au fur et à mesure que vous gagnerez en expérience, vous aurez la possibilité de personnaliser davantage votre apparence.The Four Kings Casino and Slots vise à simuler un casino réel de Vegas, avec toutes sortes de jeux de casino populaires. Les options comprennent le poker Texas Hold'em, le blackjack , la roulette, le bingo, le keno instantané, les machines à sous et d'autres jeux que l'on trouve couramment dans les casinos physiques et en ligne. Comme dans un vrai casino, vous pouvez jouer à votre propre rythme, vous arrêter pour socialiser avec d'autres joueurs et vous frayer un chemin dans les salles VIP où les gros joueurs jouent pour des enjeux élevés.High Roller CasinoLa version originale de High Roller Casino était un flipper extrêmement populaire sur le thème des casinos, développé par Stern Pinball Arcade en 2001. La dernière version, sortie par Stern en 2017, rivalise avec Four Kings dans un jeu de casino complet sur PS4 qui simule le faste et le glamour d'un vrai casino de Las Vegas.La force de ce jeu réside dans ses graphismes et ses effets sonores, qui imitent fidèlement les vues et les sons des célèbres casinos de Vegas comme The Venetian et Bellagio. Les jeux comprennent le blackjack, le poker, le hi-lo et le craps, ce qui permet de se différencier quelque peu de son rival PS4 Game Four Kings. Il y a aussi une roulette et une machine à sous.Pure Hold'EmL'année 2015 a été une bonne année pour les jeux de PlayStation sur le thème des casinos, avec notamment le lancement du Pure Hold'Em des studios VooFoo. Ce jeu fait partie d'une série de jeux du catalogue Pure de VooFoo , dont Pure Pool et Pure Snooker. Il s'agit du premier jeu de poker Texas Hold'em dédié à la PS4, et il simule parfaitement une expérience de poker dans un vrai casino.Poker ProminenceIl ne s'agit pas tant d'un jeu de casino que d'un jeu de casinos, mais il mérite une mention. Prominence Poker introduit les joueurs dans un monde souterrain où le poker règne en maître. Le but du jeu est de se frayer un chemin dans les salles de poker clandestines et de toucher les jackpots lors des parties pour gagner une épreuve de force avec le maire, le mystérieux chef de la ville. Prominence Poker est une combinaison unique mais intéressante de jeux sur le thème de la mafia et de jeux sur le thème des casinos.Avez vous réussi à acheter la PS5 (répondez en commentaire)? Personnellement je n'ai pas eu cette chance