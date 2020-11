Quête Artemis du film Monster Hunter - Partie 1



Du vendredi 4 décembre 2020 à 1h00 au vendredi 3 décembre 2021 à 0h59 (heure française).



Quête Évènement Le Nouveau Monde

Conditions : Rang Maître 1 ou plus - 1 joueur seulement.

Région : Désert des termites.

Objectif : Tuer une Diablos noire.



Nouvel équipement

Set d'armure Artemis α+.



Quête Artemis du film Monster Hunter - Partie 2



Du vendredi 4 décembre 2020 à 1h00 au vendredi 3 décembre 2021 à 0h59 (heure française).



Quête Évènement Bienvenue dans notre monde

Conditions : Rang Maître 1 ou plus - 1 joueur seulement - Doit avoir complété la quête Le Nouveau Monde (partie 1).

Région : Forêt ancienne.

Objectif : Tuer un Rathalos.



Nouvel équipement

Armure spéciale Artemis.



Bonus pour la quête Artemis du film Monster Hunter

Complétez les Quêtes Évènement pour obtenir de nouveaux fonds, titres, et poses pour la Carte Guilde !



Fond pour Carte Guilde : Monde du cinéma.

Poses pour Carte Guilde : Chasseuse courageuse , Chasseuse talentueuse.

Titres pour Carte Guilde : Artemis, Dents du Diable, Tour Céleste, Ranger, Chocolat, Film.



Remarque

Vous devez être de RM 1 ou plus pour poster les Quêtes Évènement du film Monster Hunter avec Artemis.

L'achat de l'extension Iceborne est requise pour jouer aux quêtes Artemis du film Monster Hunter.

Pack d'objets Quête Artemis du film Monster Hunter



Du vendredi 27 novembre 2020 à 1h00 au vendredi 4 décembre 2020 à 0h59 (heure française).



Potion ancestrale x 30

Poussière de vie x 30

Œuf d'or x 10

Sphère d'armure pure x 3

Joyau insonorisation II [4] x 1