Néanmoins cette épisode raccroche les wagons avec un scénario dans la continuité de la série , un level design similaire , du minis jeux à foisons , des quêtes annexes encore plus dingue , il faudra une centaine d'heure pour bouclé totalement cette épisode . Ichiban est pour moi une vrai relève en tant que héro et je n'ai pas une seul fois regretté de ne pas pouvoir incarner Kazuma Kiryu , Le vieux dragon a fais son temps ( 6 épisodes + les spin off ) et on découvre un protagoniste plus humain avec ses défauts et folies et pour le coup j'adore ce qu'est Ichiban , son style , son coté " shonen spirit " .C'est véritablement le meilleur changement , un personnage qui est validé dès cette épisode , on a déjà hâte de voir la suite . Pareille pour le gameplay , Yakuza Like a dragon est clairement l'un des meilleurs J-rpg de la génération et n'a rien a envier à ses modèles , l'équipe à apporté tous les composants pour en faire un titre immanquable pour tous joueurs fans du genre , quêtes , custom des perso , armes , armure , loot , farm et relations entre les perso. Quand on sait que Sega Atlus à sortie quelques temps le très très bon Persona 5 , on peut dire que Sega fait vraiment très fort.Un nouveau Dragon , une nouvelle intrigue , un nouveau système de jeu , Yakuza va pouvoir encore briller encore quelques années.