Avis

29 Novembre 2013

https://niindo64.com/2020/11/18/avis-bilan-ps4/



Console



Mon article originel

20 Avril 2018

Accessoires





Jeux





Ma modeste ludothèque physique

Detroit Become Human





Photos datant de la PGW 2017

God of War



Horizon Zero Dawn



Marvel's Spider-Man



Shadow of the Colossus



The Last of Us Part II



Uncharted 4 A Thief’s End



Conclusion

De votre côté, vous retenez quoi de la PS4 ?

J'aurais attendu un peu plus deavant de faire l'acquisition d'uneou plutôt de sa versionleprécisément. Date de sortie deet de son édition limitée aux couleurs du jeu sur lequel j'avais jeté mon dévolu. Habillant la console aux motifs de la hache deet sa manette en gris métallisé dont je reparlerai plus bas. Certes, il existe des consoles collector plus jolies, mais celle-ci me convenait surtout pour sonAu prix d'uneclassique sans jeu, on avait la console etinclus dedans.Une machine qui pour ma part a plutôt bien fonctionné jusqu'à présent. Je m'estime chanceux de ne pas avoir eu le fameux souci duultra bruyant qui a l'air d'être commun à de nombreux joueurs. Et avec ceincliné certes moins avant-gardiste que lamais qui passe toujours bien aujourd'hui pour moi.Cette génération était celle du changement pourOn l'aura constaté à travers plusieurs de ses accessoires dont laqui pour la première fois s'affranchissait du design traditionnel initié par laUn pad que j'aià ses prédécesseurs. Car plusavec une meilleure prise en main au niveau des gâchettes et des sticks directionnels.Mais au-delà de ça, sa particularité visible comme le nez au milieu de la figure était leQui pour moiaussi bien au niveau du design que par son usage. Car au final, seule une poignée de jeux l’exploitèrent. En revanche, une des nouvelles touches sur sa bordure qu'était la toucheest pour moiencore aujourd'hui. Pouvoir partager des captures photos et vidéos de nôtre session jeu en une simple pression, c'était excellent. Une feature nouvelle pour l'époque et qui sera partagée par laEt reprise plus tard parsur saGros bémol cependant,de cettequi estDe mon côté, elle tenait entreetavant que je ne sois obligé de la recharger. Apparemment, lade las'en sort un petit peu mieux avec une dizaine d'heures d'autonomie pour peu qu'on n'insiste pas trop sur ses fonctionnalités avancées. Même si personnellement je m'attendais à mieux que ça.Autre accessoire phare de lale(anciennement) qui a fait entrerdans la Réalité Virtuelle enUn casque que je n'ai pas possédé mais que j'ai pu tester à de multiples reprises durant des salons sur des jeux tels que[/g] et. Bien que visuellement les titres étaient loin d'être époustouflants, l'immersion était présente.Au début j'étais assez sceptique quant au succès et à la pérennité de cet accessoire dans le temps. Finalement, il aura trouvé son public avec plus devendus à ce jour. Faut dire qu'il est arrivé à un moment où lase démocratisait à peine dans les jeux vidéos à l'époque de sa sortie. Aux côtés des premiers modèles de l'et dusortis la même année que lui, mais plus chers.Reste à voir comment évoluera ce casque qu'on sait déjà compatible avec laEn attendant un éventuelpeut-être..Ayant pris le train en marche assez tard, je n'ai pas encore une ludothèqueextraordinaire en termes de quantité. Par contre j'estime que. Et même si je n'ai pas encore fait tous les titres que je voudrais (j'y reviendrais), cette machine m'a déjà comblé en termes de jeux, et surtoutPourtant à cause duje n'ai possédé que des jeuxjusqu'à présent. Loin de moi l'envie de payer un abonnement pour du jeu en ligne qui m'intéressait de moins en moins au fil des années sur consoles de salon. Et ce, malgré l'offre des jeux mensuels du. Définitivement,Sur ce, voici laque j'ai terminé à ce jour avec un brefsur chacune d'elles. Et mis à part pour le 1er de la liste, chacun sera illustré avec des captures (sans spoil) de mon cru.Le 1er jeuque j'avais terminé. Une expérience prenante et assez émouvante par moments. Avec un nombre incalculable de choix scénaristiques pouvant changer du rien au tout le destin des trois androïdes les plus crédibles qu'il m'ait été donné d'incarner. C'était aussi un des rares titres exploitant convenablement le pavé tactile. Faudrait que je le refasse avec d'autres choix.Mon premier jeu et premier platine de laBeau à en tomber avec une mise en scène du feu de Dieu. Une maitrise du plan-séquence unique dans le média. Un gameplay bien rôdé. Et une relation père / fils très bien traitée. Mon test complet ici Mon second platine, et l'un des plus beaux jeuxexclusifs à la machine qu'il m'ait été donné de faire. Avec un monde post-apocalyptique crédible et chargé d'histoire. Des machines impressionnantes et très plaisantes à affronter. Et uneattachante qui est désormais une très grande héroïne des Jeux Vidéos. Mon test complet ici Aucun autre jeu vidéo avant lui ne m'aura procuré autant de plaisir à parcourir une ville entière juste en bondissant de toile en toile. Doté d'un gameplay nerveux et d'une mise en scène souvent spectaculaire. Certainement le plus bel hommage vidéoludique à l'homme araignée.Je n'avais pas fait le jeu original surmais j'ai bien apprécié ce remake par(qui vient de récidiver avec Dark Souls sur PS5). Pas bien long mais pas moins épique et poétique. Même si le gameplay aurait mérité quelques réajustements. Notamment la caméra (d'époque apparemment) qui fut très pénible à manier.Une suite que j'ai préférée à son prédécesseur et qui m'aura pris aux tripes comme peu de jeux vidéos avant lui. Avec une ambiance parfois à couper le souffle et surtout des graphismes en avance sur son temps. Mes seuls regrets se situant au niveau du scénario m’ayant laissé sur ma faim, et du rythme pas assez équilibré à mon goût.Même studio que le précédent mais pas la même ambiance. Avec une mise en scène au top et des décors somptueux qui donnent envie de voyager aux quatre coins du monde. Pas mon épisode préféré de la saga (derrière le 2) mais probablement le plus touchant.Voilà pour les exclues jouées. Sachant qu'il y en a encore pas mal que j'aimerais faire commeetque je n'ai pas encore commencés. Ainsi que d'autres comme, ou encore. Je garde aussi un œil sur les jeuxcomme letout juste sorti, etprévu pour le second semestre 2021.