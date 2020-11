Jim Ryan, PDG de Sony Interactive Entertainment, a défendu la décision de l'entreprise d'augmenter le prix jeux PlayStation 5.Le patron de PlayStation, Jim Ryan, a insisté sur le fait que le prix de 80euro pour les jeux PS5 est juste par rapport aux heures de divertissement fournies par ses plus grands jeux.Et, à la demande du Telegraph, le patron de PlayStation Ryan a déclaré qu'il considérait que 80euro était un prix équitable pour un jeu vidéo : "Oui, oui, je le pense. Si vous mesurez les heures de divertissement fournies par un jeu vidéo, comme Demon's Souls, par rapport à toute autre forme de divertissement, je pense que c'est une comparaison très simple à établir".Un article de Bloomberg a récemment affirmé que Sony considérait que le prix des jeux PS5 était même supérieur à 80 euro, un rapport que Ryan a qualifié de "catégoriquement faux".Il a également refusé de confirmer si les futurs jeux des grands studios de PlayStation comme Naughty Dog auraient le prix de 80euro. "Je ne fais aucune prédiction sur ce qui pourrait ou ne pourrait pas se produire à l'avenir", a déclaré M. Ryan.

