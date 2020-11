Voilà c'est partis je me suis mis en tête de remastérisé le chef d'oeuvre oublié d'MJ :Ghosts , d'autre l'ont déjà upscalé mais je veux aller beaucoup plus long en proposant ma propre version : 4k/8k ,Rajout d'FX Nouveau générique et bonus ! Certains puriste vont crier au loup , qu'importe ! Je vous tiens au jus mais ça être dingo...Mini extrait :Petit Wallpapers par la même occasion :Et pour parler Gaming je viens juste de terminer Star wars Collection et j'enchaine sur Zelda , je reprend ma vieille collection pour y rajouter :*5/6 Nouveaux thèmes animés ( extrait en fin de vidéo)**Interface avec 3 vues différente pour big box /launchbox***Rajout de 3 packs de texture 4K (citra et dolphin)Pour Twilight , Ocarina, et Skyworld****Rajout des projets Cry engine et Zelda Unreal Demo dans la wheel principal(concept jouable)Brerf le confinement ça a du du bon finalement !