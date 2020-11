Jeux Video

Et c'est pas une vanneAprès l'annonce du "possible" vaccin (on croise les doigts quand même, et que les anti-vaccins viennent pas faire chier le monde ici), les bourses du monde entier se sont quasiment toutes affichées à la hausse par ce regain d'espoir... mais pas celle de Nintendo, en chute de 4,5% (plus bas niveau depuis 3 mois).En cause, les actionnaires qui estiment (et un peu à raison) que la fin de la pandémie marquera du coup un recul des ventes de la Switch (qui en largement profité cette année).Toute la question revient au Pro-N :Vous préférez que Nintendo a des sous ou qu'on a enfin un vaccin ?Heureusement que l'annonce d'une Switch Pro et de Picross S5 fera remonter tout ça