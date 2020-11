Bonjour, ****************************************************************** Edit : SONY a pas annoncé 2 jeux PS5 mais 2 JEUX PS4 avec l'intention d'y ajouter un jeu PS5 aussi souvent que possible. ****************************************************************** Vous avez répondu à ma question qui était : => Je n'arrive pas à trouver un réponse : Sony a annoncé continuer à offrir 2 jeux PS5 par mois aux membres PS+. Si j'ai une PS5, que je suis PS+, je pourrais donc ajouter à ma bibliothèque ces 2 jeux PS5. Mais pourrais-je récupérer aussi les jeux PS4? Donc 4 jeux offerts par mois? (Je crois que c'était déjà le cas à l'époque PS4/PS3, sauf qu'il y avait pas la rétrocompatibilité...) Vous avez lu quelque chose à ce sujet? Bon en même temps ça parait logique... Merci pour vos réponse! Sinon : XBOX SERIES X = Guitare électrique qui fait trembler les murs PS5 = STRADIVARIUS

posted the 11/10/2020 at 07:03 PM by ratomuerto49