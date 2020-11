Salut a tous,

Un petit message pour vous informer que micromania prendra contact avec vous en fin de semaine pour les rdv retrait magasin. Voilà, juste pour les anxieux qui n'avait pas de nouvelle.

En tout cas je souhaite une belle journée au chanceux qui on chopé leur xbox séries ( pour ma part ce sera pour plus tard ) bon jeu a vous. Et à très vite pour la commu PlayStation