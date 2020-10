Bonjour à tous,Désolé de faire un blog là dessus, je le retirerai par la suite mais j'ai une question. Bon je suis probablement le seul concerné au vu de l'engouement la XsX mais voilà:j'ai préco la machine environ une heure après le lancement des précos mais sur le store Windows car impossible sur Fnac... Bref, on voit pleins de choses sur pleins de boutiques et leurs livraisons mais je n'ai rien trouvé pour le store Microsoft.Quelqu'un a des infos ? Vont ils livrer normalement ?Ps: sur ma commande c'est écrit "livraison estimé le 10nov".Merci

posted the 10/31/2020 at 02:12 PM by spectre