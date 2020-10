Je vais être brefl'acteur connu pour être le premierest mort à l'âge de 90 ans un homme grand nous quitte un géant. Repose en paix Mister Bond vous nous manquerezD'autres rôles marquant de l'acteur sont:dans Highlander.dans Indiana Jones et la dernière croisade.dans Le nom de la Rose.dans Soleil Levant.dans La Ligue des gentlemen extraordinaires.dans Les Incorruptibles.Farewell Sir ♥

