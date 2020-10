Hello tout le monde,Si il y a bien quelque chose qui n'est pas encore clair chez les deux constructeur s'est la compatibilité des deux consoles sur les formats HDR les plus performantes.Le HDR et le HDR 10 c'est acter pour les deux consoles, tout comme le HLG c'est le HDR de la TV en continue.Par contre pour le Dolby Vision et le HDR 10+ c'est plus compliquer.Pour faire simple le HDR10+ c'est le Dolby Vision de Samsung.Pour le moment c'est officiel le Dolby vision sera sur Xbox pour les applications SVOD à la sortie et les jeux videos en 2021. Aucune information pour le moment sur le Dolby Vision pour les disque UHD.Pas encore de news officiel sur Dolby Vision pour la PS5.Pour le HDR 10+, le site Frandroid nous donne quelques infos pour la Xbox Series X, pas encore de news pour la PS5."La présence du HDR10+ sur Xbox Series X ne fait aucun doute pour Chris Plante (journaliste pour le site spécialisé américain Polygon), qui assure dans une FAQ avoir reçu par mail la confirmation de ce support par un porte parole de Microsoft, difficile pour l’instant de savoir comment la chose sera gérée en termes de contenus. À l’heure actuelle, on ne sait pas encore si les futurs jeux Xbox géreront nativement le standard HDR10+, ou si ce dernier sera surtout réservé aux services de streaming vidéo et / ou aux Blu-ray Ultra HD.""Si ces questions mériteront d’être éclaircies avec le lancement de la console le 10 novembre prochain, le support du HDR10+ sonne comme une potentielle bonne nouvelle pour les détenteurs de téléviseurs Samsung. Car si certains constructeurs comme Philips et Panasonic supportent Dolby Vision comme HDR10+, le géant coréen s’en tient pour sa part au seul standard HDR10+ ; un format qu’il a créé en interne et dont la popularité semble parfois en retrait face au HDR10 et au format Dolby Vision."Pour lire l'article en entier voici le lien : https://www.frandroid.com/marques/microsoft/792419_pourquoi-choisir-la-xbox-series-x-serait-compatible-dolby-vision-et-hdr10