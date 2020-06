La PlayStation 5 dévoile enfin ses courbes, et aura finalement un modèle Full Digital

Un peu troll sur le sujet tout au long de sa « conférence », Sony a finalement dévoilé le design de sa PlayStation 5, ou devrait t-on désormais dire « les » PlayStation 5 puisqu'il y en aura deux, l'une étant un modèle Digital Edition qui va décidément devenir une norme après la Xbox One et fort probablement la Xbox Series X via Lockhart.Les deux arriveront en fin d'année et aucune précision n'a été donné quant à la date exacte, et encore moins « les » prix, détail qui va constituer cet été l'ultime bataille de la guerre face à Microsoft.