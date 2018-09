Project Awakening se dévoile enfin

Contrairement aux apparences,n'est aucunement une « annonce » de la conférence Sony puisque le titre est officiel depuis déjà deux ans, présenté qui plus est en behind-close-door à l'E3 dernier.C'est d'ailleurs la même vidéo qui vient d'être dévoilée au peuple, montrant un titre encore peu avancé dans son développement mais déjà très intéressant sur le plan visuel. Il faut dire que parmi les têtes du projet, on trouve un certain Junji Tago, l'un des responsables du FOX Engine de (l'ancien) Kojima Productions.Pas plus d'infos pour le moment, ni de date de sortie.UP :- Trailer en bonne qualité.