P.Spencer : nul besoin de The Elder Scrolls VI sur PS5 pour rentabiliser le rachat de Bethesda

Interrogé par Kotaku sur le récent rachat de Bethesda/Zenimax, Phil Spencer a déclaré de manière plus claire que rien ne les obligeait à sortir un jeu massif type The Elder Scrolls VI sur PlayStation 5, et que ce n'est pas l'absence de ce genre de titre sur la console de Sony qui empêchera un retour sur investissement (de 7,5 milliards de dollars on rappelle).



« Nous avons le xCloud, le PC, le Game Pass et notre base de console. Je n'ai pas [forcément] à expédier ces jeux sur une plate-forme autre que celles que nous prenons en charge. »



Hormis cela, l'interview a permis d'apprendre que :



- Aucune nouvelle période de lancement ne peut encore être donnée pour Halo Infinite mais il n'est désormais plus impossible que la campagne et le multi soit lancée séparément. Rien n'est signé, mais c'est tout simplement une option dite « envisageable ».



- Même si Ori 2 est récemment sorti sur Switch, Spencer ne pense pas prolonger les sorties de produits Xbox sur la console de Nintendo, préférant miser sur son propre écosystème et le seul moyen de prolonger ce genre de deal serait de voir arriver le Game Pass (ou en tout cas le xCloud) sur la console hybride, ce qui ne sera probablement pas validé par Nintendo.