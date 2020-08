[Rumeur] Bloomberg vient renforcer les rumeurs autour d'une Switch plus puissante en 2021 [Rumeur] Bloomberg vient renforcer les rumeurs autour d'une Switch plus puissante en 2021

Déjà en rumeur hier (en fait depuis un long moment quand on y repense), l'arrivée d'un nouvelle Switch se renforce aujourd'hui avec Bloomberg dont les sources parlent d'une sortie en 2021, année où Nintendo devrait se retrousser les manches avec un catalogue beaucoup plus conséquent. Oserait-on parler de routine : que ce soit avec la 3DS ou la Wii U, c'est toujours « après » le lancement de la concurrence que la firme s'est démené à enchaîner les sorties.



Pour en revenir à cette nouvelle Switch que le site évite de qualifier comme « Pro », le lancement ne serait aucunement prévu en début d'année prochaine car c'est à ce moment qu'elle entrera en production, faisant que rien n'est encore finalisé sur sa partie technique hormis la haute possibilité d'un affichage 4K. On peut donc estimer une arrivée pour l'été, voir pour les fêtes.