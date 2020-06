The Last of Us II : 4 millions en 3 jours [UP] The Last of Us II : 4 millions en 3 jours [UP]

C'est officiel et directement livré par Sony sur son compte Twitter : The Last of Us : Part II a dépassé les 4 millions de ventes en seulement 3 petits jours (dématérialisé inclus), en faisant l'un des meilleurs lancements de l'année même s'il sera difficile de faire mieux que l'ogre Animal Crossing (quasiment 12 millions en moins d'un mois).



Les félicitations s'imposent pour cette incroyable suite qui aux dires récentes des Dogs ne connaîtra pas d'extension solo (contrairement au premier épisode) tandis que le flou demeure du coté du multi.



UPDATE



C'est donc le record pour un titre first-party Sony, devançant les précédents tenants du titre :



- Spider-Man : 3,3 millions en 3 jours

- God of War : 3,1 millions en 3 jours