je viens de m'aperçevoir un truc et c'est à prendre avec des pincettes vu que c'est les chiffres de vg chartz.On dit toujours que Forza se revend moins biens que gran turismo (ce qui est vrai par episode) mais si on prend les ventes à partir de l'apparition de Forza en 2005, la licence s'est plus vendu que gran turismo.il y a un total de vente depuis 2005 de 25.80 millions.(peut être plus avec la dématérialisation trés à la mode sur XBOX)si on prend le total des ventes de 71.80 millions et qu'on retire les ventes de tout les épisodes sorti avant l'apprition de Forza cela donne un total de 22.88 millions. (épisode PSP compris)Donc finalement la multiplication des épisodes est une bonne stratégie quoiqu'en dise les détracteurs et les pro s.