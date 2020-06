Ayant bien aimé le 1, et s'étant enfin décidé à acheter cette suite, j'ai constaté avec étonnement hier que le jeu se prenait une tollée phénoménale, notamment sur Metacritics avec une note de 4.1/10 pour plus de 64 000 avis/notes.Alors qu'ici sur Gamekyo, je voyais un article où tout le monde idôlatrait le jeu.De ce fait, qu'en est-il réellement ? Merci pour vos retours

posted the 06/23/2020 at 10:50 AM by traveller