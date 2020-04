VentureBeat : pas de Nintendo Direct en juin VentureBeat : pas de Nintendo Direct en juin

Le précédent Nintendo Direct avait des allures d'entrée en matière en attendant le grand show ? Probablement. Mais le grand show, on va visiblement l'attendre plus que prévu puisque selon les sources du site VentureBeat, la firme ne prévoit aucun Direct pour le mois de juin, donc ce qui devait être la période E3, ayant directement contacté les développeurs partenaires pour expliquer la situation.



Toujours selon le site, l'event aurait dû être (selon déjà de précédentes rumeurs) l'occasion d'annoncer tout un tas de jeux Mario pour les 35 ans du plombier, dont des remasters pour la totalité des épisodes 3D, un portage « Deluxe » de Mario 3D World et enfin un Paper Mario quant à lui bien inédit.



Comme de coutume, les raisons sont avant tout liées à l'épidémie et, outre l'organisation d'un Direct, la problématique de devoir annoncer des dates qui ne pourront être tenues si le contexte perdure et continue d'affecter les chantiers en cours.