Smash Bros Ultimate : déjà 3 millions aux USA + record absolu en Europe Smash Bros Ultimate : déjà 3 millions aux USA + record absolu en Europe

Avant un rapport plus précis pour décrire l'ensemble de la situation, NPD tient à s'attarder sur le cas Nintendo pour annoncer que la Switch a dépassé les 8,7 millions d'unités vendues aux USA à la fin novembre (donc en 21 mois depuis le début de sa carrière), soit un chiffre plus élevé que la PlayStation 4 et la Xbox One sur ce même laps de temps.



On gardera en tête que ce type de comparaison n'a pas forcément lieu d'être : par son choix de période de lancement, en 21 mois, la Switch a pu vivre deux noël (et donc deux périodes de Black Friday), contre un seul pour les deux autres. A voir éventuellement dans 3-4 mois...



Le rapport livré conjointement avec Businesswire offre néanmoins des choses plus intéressantes :



- Super Smash Bros Ultimate, c'est 3 millions de ventes aux USA en 11 jours, soit le meilleur lancement Switch et le meilleur lancement de la série.

- Niveau hardware (Switch et ce qu'il reste de 3DS), en dollars comme en unités vendues, Nintendo vit sa meilleure année depuis 2011.

- Les ventes eShop sont en hausse de 105 % par rapport à 2017.



Et quelques chiffres en bonus (toujours pour les USA) :



- Zelda : Breath of the Wild : plus de 4 millions

- Mario Kart 8 Deluxe : plus de 5 millions

- Super Mario Odyssey : 4,7 millions

- Pokémon Let's Go : 2 millions

- Super Mario Party : 1,4 million





UPDATE



- Sans donner de chiffres précis de ce coté, la firme ajoute que le titre remporte en Europe la médaille du meilleur lancement de tous les temps pour un jeu Nintendo (quelle que soit la console).