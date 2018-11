Black Friday US : Nintendo a explosé son quota Black Friday US : Nintendo a explosé son quota

Nintendo vient de dresser son communiqué pour les ventes US durant la période allant de Thanksgiving au récent Cyber Monday (donc en incluant le Black Friday). Et c'est donc le carton plein puisque durant ces cinq jours, Nintendo s'offre deux records :



- Durant cette période, la Switch a effectué les meilleurs ventes pour une console dans l'histoire de Nintendo.

- Jamais Nintendo n'a autant vendu (hardware & software) dans toute sa carrière.



On notera donc en vrac que :



- Du Black Friday au Cyber Monday, la Switch était l'objet le plus vendu chez les différents revendeurs en ligne.

- Nintendo a engrangé près de 250 millions de dollars.

- Les ventes de Switch ont augmenté de 115 % par rapport à 2017.

- Les ventes de jeu ont eux augmenté de 78 % (en comptant le dématérialisé).

- La console dépasse les 8,2 millions LTD sur ce territoire.

- Pokémon Let's Go a tapé 1,5 million de ventes aux USA.

- Super Mario party devient le cinquième million-seller de la machine (après Zelda, Mario Kart, Mario Odyssey et Splatoon 2), et est le plus grand succès dans l'histoire de la franchise.



- La 3DS a passé les 22 millions LTD.

- Pokémon US & UL en est à 2,2 millions.



- Plus de 2,5 millions de ventes LTD pour la NES Mini.

- Plus de 2 millions pour la Snes Mini.