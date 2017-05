USA : Mario Kart 8 Deluxe fait le meilleur lancement de l'histoire de la franchise USA : Mario Kart 8 Deluxe fait le meilleur lancement de l'histoire de la franchise

Après le Royaume-Uni, c'est du coté des USA que l'on peut mesurer la portée commerciale de Mario Kart 8 Deluxe : Nintendo annonce 459.000 ventes en deux jours (dématérialisé et physique).



Il s'agit ni plus ni moins que le plus gros lancement dans l'histoire de la franchise, le précédent tenant du titre étant Mario Kart Wii avec 433.900 ventes en 2008 (pour un parc de machines amplement plus élevé).



Plus qu'à attendre les chiffres japonais mercredi, puis européen « un jour ou l'autre ».